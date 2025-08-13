Mercedes le pone un gran 'PERO' a Kimi Antonelli

El jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, ha explicado la verdadera razón detrás de la reciente caída en el rendimiento del novato Kimi Antonelli.

Durante una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el austríaco declaró: "Kimi es un talento increíble: es rápido, inteligente, pero aún es muy joven. Lo advertí desde el principio: cometerá errores, y sabíamos que era parte del proceso; de otra forma, no lo habríamos incorporado."

El directivo también ha reconocido su parte de responsabilidad en las dificultades recientes del joven piloto: "Lamentablemente, contamos con un coche inconsistente, lo que dificulta su adaptación. Sin embargo, enfrentar estas adversidades forma parte del camino para convertirse en campeón."

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

