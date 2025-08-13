Según Guenther Steiner, exdirector del equipo Haas, Max Verstappen ha tomado una decisión acertada al optar por permanecer en Red Bull Racing en 2026, pese a los rumores sobre un posible cambio a Mercedes; no obstante, cree que ese traspaso se dará tras 2026.

En declaraciones a Web.de, Steiner se pronunció sobre el futuro del piloto: "Max es consciente de que cuenta con la opción de abandonar Red Bull a finales de 2026, lo que le da mucha flexibilidad. Si la escudería sorprende y muestra un gran desempeño, estará en el sitio adecuado; si no, podrá evaluar quién lidera y considerar cambiar de equipo".

Según Guenther, el panorama de Verstappen ya está casi decidido: "Si Mercedes se muestra fuerte a partir de 2026, él firmará un contrato a varios años. Cambiar ahora y comprometerse a largo plazo implicaría un riesgo mucho mayor".

El ex jefe de equipo opina que a Red Bull le queda un largo camino por recorrer: "La situación puede prolongarse durante años, ya que actualmente la escudería parece ir en la dirección equivocada.

"Laurent Mekies enfrenta una tarea titánica al tener que fichar nuevos talentos tras la partida de personal clave, mientras que la colaboración con Ford para desarrollar un nuevo sistema de propulsión supone un proyecto enorme.

"Es probable que el primer año esté marcado por dificultades: en 2026 estarán entre los primeros, pero sin alcanzar el nivel de los mejores, dejando una brecha evidente en lo más alto", concluyó.

¿Por qué Kimi Antonelli es llamando el 'Nuevo Max Verstappen'?

Kimi Antonelli, nacido en 2006, proviene de un pedigrí de carreras. Su padre, Marco, era piloto y propietario de AKM Motorsport, un equipo que compite en el Campeonato italiano de F4.

La carrera de Antonelli comenzó a la edad de siete años en los karts, donde rápidamente mostró un talento excepcional y ganó la Gran Final Internacional EasyKart dos años después.

Tras esta promesa inicial, Antonelli perfeccionó sus habilidades en la serie WSK y, en 2018, ganó la final de la WSK Champions Cup 60 Mini y también obtuvo la victoria en la final internacional de la Copa ROK.

Al año siguiente, Antonelli dominó la WSK Super Master Series y la Euro Series, incluso terminando quinto en su primera aparición en el Campeonato Mundial de la FIA. Estos logros llamaron la atención del jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien lo inscribió en la Mercedes Junior Academy.

Antonelli luego hizo la transición a los monoplazas en 2021 y se sumergió en los campeonatos de F4 de Italia y de los Emiratos Árabes Unidos. Si bien su campaña italiana le valió podios, fue en los Emiratos Árabes Unidos donde realmente brilló, consiguiendo dos victorias y terminando tercero en la general.

Al año siguiente, Antonelli regresó a la escena de la F4 italiana, esta vez como una fuerza dominante. Barrió el campeonato y ganó el título con la asombrosa cifra de 13 victorias y poles en todas las carreras, excepto en un puñado. También replicó este éxito en la serie ADAC F4, ganando el título con nueve victorias en carreras y 12 podios.

Todos estos éxitos lo han catapultado a tener un lugar dentro de la parrilla de la Fórmula 1 junto a Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, entre otros. Por ejemplo, Lewis ha sido uno de los que lo ha arropado y el español bicampeón del mundo también se ha pronunciado sobre su presencia.

