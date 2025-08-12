Alonso señala una MONTAÑA RUSA en Aston Martin
Según el bicampeón mundial Fernando Alonso, las sensaciones en Aston Martin han cambiado mucho de Bélgica a Hungría para este parón vacacional.
Fernando consiguió el quinto lugar en el Hungaroring, su mejor resultado del año con diferencia, lo cual lo puso muy contento, pero tiene claro los factores para haber logrado esto.
En palabras posteriores a la carrera, Alonso reveló cómo fueron los cambios que favorecieron.
"Estas dos semanas han sido un poco de montaña rusa. En Spa últimos y con la cabeza baja y preocupados para el resto del año y aquí salimos de aquí con la sensación opuesta, optimismo, con sensación que en las diez carreras que faltan podamos", señaló
¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?
- 1. Óscar Piastri 284 puntos
- 2. Lando Norris 275 puntos
- 3. Max Verstappen 187 puntos
- 4. George Russell 172 puntos
- 5. Charles Leclerc 151 puntos
- 6. Lewis Hamilton 109 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 puntos
- 8. Alexander Albon 54 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 10. Esteban Ocon 27 puntos
- 11. Fernando Alonso 26 puntos
- 12. Lance Stroll 26 puntos
- 13. Isack Hadjar 22 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Carlos Sainz 16 puntos
- 17. Gabriel Bortoleto 14 puntos
- 18. Yuki Tsunoda 10 puntos
- 19. Oliver Bearman 8 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
