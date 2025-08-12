close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fernando Alonso, Hungary GP, Aston Martin, 2025, Generic

Alonso señala una MONTAÑA RUSA en Aston Martin

Alonso señala una MONTAÑA RUSA en Aston Martin

Fernando Alonso, Hungary GP, Aston Martin, 2025, Generic

Según el bicampeón mundial Fernando Alonso, las sensaciones en Aston Martin han cambiado mucho de Bélgica a Hungría para este parón vacacional.

Fernando consiguió el quinto lugar en el Hungaroring, su mejor resultado del año con diferencia, lo cual lo puso muy contento, pero tiene claro los factores para haber logrado esto.

En palabras posteriores a la carrera, Alonso reveló cómo fueron los cambios que favorecieron.

"Estas dos semanas han sido un poco de montaña rusa. En Spa últimos y con la cabeza baja y preocupados para el resto del año y aquí salimos de aquí con la sensación opuesta, optimismo, con sensación que en las diez carreras que faltan podamos", señaló

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?

¡Mira toda la acción de los GP en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién ganará el título de constructores de la F1 2025?

82108 votos

Relacionado

Fernando Alonso Aston Martin Hungaroring Bélgica Spa Campeonato de Pilotos de F1 2025
Franco Colapinto Hoy: Más cerca que nunca de asegurar su futuro dentro de la Fórmula 1; Alpine toma la decisión
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Más cerca que nunca de asegurar su futuro dentro de la Fórmula 1; Alpine toma la decisión

  • 2 hours ago
Lo ÚLTIMO sobre el futuro de Antonelli y Russell en Mercedes
Mercedes

Lo ÚLTIMO sobre el futuro de Antonelli y Russell en Mercedes

  • 3 hours ago

Últimas Noticias

Formula 1

Alonso señala una MONTAÑA RUSA en Aston Martin

  • 1 hour ago
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Más cerca que nunca de asegurar su futuro dentro de la Fórmula 1; Alpine toma la decisión

  • 2 hours ago
Mercedes

Lo ÚLTIMO sobre el futuro de Antonelli y Russell en Mercedes

  • 3 hours ago
Cadillac

ÚLTIMA HORA: ¡Confirman acuerdo para el REGRESO de Checo Pérez a la F1!

  • Hoy 16:00
Alpine

URGENTE: Franco Colapinto, más cerca que nunca de la RENOVACIÓN con Alpine

  • 3 hours ago
Formula 1

Bortoleto revela lo que DE VERDAD piensa sobre Alonso

  • 3 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
150.000+ views

ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez

  • 26 julio
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto

Artículos relacionados

MÃ¡s noticias

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x