Lewis Hamilton, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

NUEVO ataque contra Lewis Hamilton: "Debe decidir colgar el casco"

NUEVO ataque contra Lewis Hamilton: "Debe decidir colgar el casco"

Lewis Hamilton, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

Un nuevo ataque contra Lewis Hamilton afirmó que el corredor de Ferrari deberá elegir si retirarse o seguir comprometido.

Así lo afirmó el expiloto de F1, Ralf Schumacher, quien también se ha hecho famoso por sus opiniones directas. Además, el hermano del legendario Michael y reconocido analista para Sky Alemania, no teme señalar sin rodeos los temas más polémicos del deporte.

Desde mi perspectiva, en algún momento tendrá que decidir entre colgar el casco o demostrar que ahora, más que nunca, sigue comprometido”, puntualizó. Incluso admitió que es posible que Lewis, en algún momento, decida buscar nuevos horizontes.

“En Silverstone el año pasado y en China este año, cuando todo encaja a la perfección, corre como una flecha. Es fundamental tener en orden todas las piezas. Con Mercedes logró ese entorno, pero ahora ya no le es posible. No hace falta pasar la vida dando vueltas sin encontrar una solución", comentó.

Relacionado: ¿Ferrari debe preocuparse? El FUTURO de Lewis Hamilton está en el aire

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

