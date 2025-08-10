Hamilton recibe APOYO tras problemas en Ferrari

Lewis Hamilton ha contado con el respaldo de la estrella de Sky Sports F1, Ted Kravitz, tras comentarse un intercambio algo incómodo durante el Gran Premio de Bélgica.

El siete veces campeón vivió un fin de semana en Spa para el olvido, ya que vio cómo se le eliminaban los tiempos en ambas sesiones de clasificación. Hamilton se vio obligado a salir de los pits y luchar por recuperar una posición que le asegurara puntos.

En la sesión de clasificación rápida, su eliminación se debió a un derrape. Por otro lado, el tiempo que le permitió avanzar a la siguiente ronda fue anulado al haberse excedido en los límites de la pista.

El piloto no se percató de la anulación de su vuelta hasta llegar a boxes, momento en el que preguntó a su ingeniero de carrera, Riccardo Adami, a través de la radio: "¿Está todo bien?" La respuesta fue directa: "Límites de pista en la curva cuatro."

Cuando Hamilton insistió en saber si ya estaba eliminado en la primera ronda, Adami no mostró ningún tipo de simpatía y agregó: "Sí. Tiempo eliminado. P16."

Kravitz defiende a Hamilton tras el mensaje de Adami

Adami y Hamilton se conocen desde hace poco

Varios aficionados señalaron lo incómodo del intercambio y Ted Kravitz comentó sobre la manera en que se comunicó Adami en su segmento "El cuaderno de Ted" tras las sesiones de clasificación.

Inicialmente, Kravitz sugirió que el antiguo ingeniero de Hamilton en Mercedes, Peter Bonnington, habría tratado la situación con mayor tacto, recordando la larga amistad entre ambos durante la carrera.

"¿No crees que fue algo seco en la radio, con un '¿Hay algún problema?'?", comentó Kravitz. "Esperaba un poco más de empatía; algo como: 'Lo siento, Lewis. Mala suerte, amigo. Estás eliminado por un error'… Así es como Bono lo habría manejado."

Las altercaciones en la radio del equipo entre Hamilton y Adami han sido motivo de atención durante la temporada 2025, con el piloto recibiendo respuestas breves y, en ocasiones, respondiendo de manera contundente al italiano.

Sin embargo, Hamilton aclaró recientemente en Imola que Adami es "un compañero estupendo" y que ambos están trabajando para superar cualquier diferencia.

