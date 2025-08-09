Esto le paga Ferrari a Lewis Hamilton

A continuación, te presentamos todo lo que debes saber sobre el acuerdo de Lewis Hamilton con Ferrari.

Diversas fuentes sitúan el salario de Hamilton en Ferrari en torno a las 50 millones de libras por temporada, lo que lo convierte en uno de los pilotos mejor pagados de la parrilla.

Solo Max Verstappen, con un contrato en Red Bull que le reporta 65 millones de dólares al año (48 millones de libras), supera su remuneración, mientras que Hamilton percibe cerca de un millón de libras cada semana.

Su primera publicación en Instagram, en la que luce el icónico rojo Ferrari, demostró rápidamente que los patrocinios estampados en su mono tienen un valor formidable. Según Sponsorlytix, cada marca presente en su equipación alcanzaría, en promedio, un valor combinado de 400.000 dólares.

Además, se informa que el piloto gana otros 50 millones de dólares a través de patrocinios y premios, consolidándose como embajador de marcas de lujo como Dior.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

