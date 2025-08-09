Se rumorea que cláusulas ocultas en el contrato de Lewis Hamilton con Ferrari podrían convencer al siete veces campeón del mundo de F1 a quedarse con el equipo hasta 2026.

Según algunos medios italianos, existen cláusulas en su contrato que podrían incentivar al piloto a completar ese último año. AutoRacer.It informa que Hamilton dispone de garantías técnicas en su contrato que aseguran que el motor de Ferrari en 2026 le devolverá la competitividad necesaria para acercarse nuevamente a los primeros puestos.

Además, la publicación menciona que de los supuestos 80 millones de dólares anuales de Hamilton, 20 millones se destinan a sus proyectos benéficos y empresariales, lo que complicaría una ruptura anticipada de contrato para el piloto de 40 años.

Si las informaciones son ciertas, Ferrari se muestra optimista y espera desafiar por el primer título mundial de la era moderna desde 2008, contando con la dupla de Hamilton y Leclerc en sus monoplazas.

Relacionado: BOMBAZO: ¡Confirman posibilidades de RETIRO para Lewis Hamilton!

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!