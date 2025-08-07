Lewis Hamilton tiene serias posibilidades de retirarse en el futuro cercano luego del inicio complicado con Ferrari.

De acuerdo con SkySports, el siete veces campeón del mundo no tiene descartada las opciones de dejar la Fórmula 1: "Parece muy improbable que Hamilton no regrese para completar el resto de la temporada.

"Pero si continúa de forma similar, su deseo de volver en 2026 es cuestionable. Cuando un atleta ha alcanzado las inusuales cotas de Hamilton, ganador de 105 carreras, compensar las bajas luchando en la zona media de la parrilla no resulta atractivo.

"El tiempo pasa factura a todos los atletas —excepto a Fernando Alonso, al parecer—, y si Hamilton realmente cree que se ha vuelto "inútil", o al menos que su rendimiento se ha deteriorado significativamente, es difícil entender por qué continuaría", reportaron.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

