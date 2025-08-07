Lewis Hamilton ha recibido un durísimo golpe desde la prensa de Italia luego de su primera mitad de temporada con Ferrari.

En un informe que suma a Hamilton a la creciente lista de decepciones deportivas en Italia, La Gazzetta dello Sport afirmó: "Uniones truncadas. Matrimonios marcados por el arrepentimiento, en espera de las consecuencias del desencanto.

"Lewis Hamilton y Ferrari: se persiguieron de manera obsesiva. El hombre idóneo en el sitio equivocado, quizás en el instante inoportuno, pues nadie le advirtió si era realmente el indicado o no.

"No hay salida. Cuando un vínculo deportivo fracasa, hay que retroceder al inicio, antes de la presión, antes del chasis, antes de las estrategias mal orientadas", escribieron.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

