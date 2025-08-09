Mercedes ha revelado que tiene como prioridad una serie de medidas drásticas para solucionar el mal paso de Andrea Kimi Antonelli.

En palabras publicadas en PaddockNews24, Bradley Lord se pronunció con respecto a la situación del corredor italiano: "Para nosotros, la prioridad es poner a su disposición un coche con el que pueda expresar el talento que sabemos que posee y seguir concretando el potencial que sabemos que está ahí.

"Por lo tanto, nuestro enfoque es animarle a aprender de estas experiencias, en lugar de centrarse en los resultados, y centrarse en el proceso para recuperar la confianza y el rendimiento. Esto lo podemos conseguir haciéndole pasar el mayor tiempo posible con el equipo y los ingenieros.

“El principal problema es la máquina, no hay dudas ni carencias por parte de Kimi, aparte de la experiencia que aún no posee y que no ha tenido la oportunidad de adquirir. Por lo tanto, total honestidad sobre dónde estamos y qué podemos mejorar.

"Y luego apoyo total en este proceso de mejora, tanto desde el lado técnico, para dar a los pilotos la herramienta que necesitan para obtener el rendimiento, como para ayudarlos a alcanzar este objetivo", señaló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

