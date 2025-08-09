Mercedes sigue dando la cara por Andrea Kimi Antonelli y la crisis que está viviendo en las últimas semanas.

Bradley Lord, directivo de la escudería, habló sobre el momento del corredor italiano en declaraciones publicadas por PaddockNews24: “El principal problema es la máquina, no hay dudas ni carencias por parte de Kimi, aparte de la experiencia que aún no posee y que no ha tenido la oportunidad de adquirir.

"Por lo tanto, nuestro enfoque es animarle a aprender de estas experiencias, en lugar de centrarse en los resultados, y centrarse en el proceso para recuperar la confianza y el rendimiento. Esto lo podemos conseguir haciéndole pasar el mayor tiempo posible con el equipo y los ingenieros.

"De esta manera puede entender realmente lo que estamos haciendo con la máquina y cómo puede sacar el máximo provecho de ella. Para nosotros, la prioridad es poner a su disposición un coche con el que pueda expresar el talento que sabemos que posee y seguir concretando el potencial que sabemos que está ahí.

“Por lo tanto, total honestidad sobre dónde estamos y qué podemos mejorar, y luego apoyo total en este proceso de mejora, tanto desde el lado técnico, para dar a los pilotos la herramienta que necesitan para obtener el rendimiento, como para ayudarlos a alcanzar este objetivo", declaró.

¿Por qué Kimi Antonelli es llamando el 'Nuevo Max Verstappen'?

Kimi Antonelli, nacido en 2006, proviene de un pedigrí de carreras. Su padre, Marco, era piloto y propietario de AKM Motorsport, un equipo que compite en el Campeonato italiano de F4.

La carrera de Antonelli comenzó a la edad de siete años en los karts, donde rápidamente mostró un talento excepcional y ganó la Gran Final Internacional EasyKart dos años después.

Tras esta promesa inicial, Antonelli perfeccionó sus habilidades en la serie WSK y, en 2018, ganó la final de la WSK Champions Cup 60 Mini y también obtuvo la victoria en la final internacional de la Copa ROK.

Al año siguiente, Antonelli dominó la WSK Super Master Series y la Euro Series, incluso terminando quinto en su primera aparición en el Campeonato Mundial de la FIA. Estos logros llamaron la atención del jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien lo inscribió en la Mercedes Junior Academy.

Antonelli luego hizo la transición a los monoplazas en 2021 y se sumergió en los campeonatos de F4 de Italia y de los Emiratos Árabes Unidos. Si bien su campaña italiana le valió podios, fue en los Emiratos Árabes Unidos donde realmente brilló, consiguiendo dos victorias y terminando tercero en la general.

Al año siguiente, Antonelli regresó a la escena de la F4 italiana, esta vez como una fuerza dominante. Barrió el campeonato y ganó el título con la asombrosa cifra de 13 victorias y poles en todas las carreras, excepto en un puñado. También replicó este éxito en la serie ADAC F4, ganando el título con nueve victorias en carreras y 12 podios.

Todos estos éxitos lo han catapultado a tener un lugar dentro de la parrilla de la Fórmula 1 junto a Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, entre otros. Por ejemplo, Lewis ha sido uno de los que lo ha arropado y el español bicampeón del mundo también se ha pronunciado sobre su presencia.

