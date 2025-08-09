Mercedes emitió un mensaje en contra de Lewis Hamilton que muchos podrían considerar una traición.

Toto Wolff, jefe de equipo, comparó a George Russell con el siete veces campeón del mundo en el canal oficial de YouTube de la escudería: "Cuando veo a George, veo el desarrollo que ha tenido desde que llegó a la Fórmula 1, desde que era un joven veloz en Williams hasta que luego fue fichado por Mercedes, claramente con el más grande de todos los grandes, Lewis Hamilton.

"Y ya vieron el año pasado que empezó a ser muy fuerte en cuanto a ritmo puro; en cuanto a resultados, el piloto más fuerte. Ahora que Lewis se ha marchado a Ferrari y asumido el papel de piloto senior, la situación se ha acomodado de manera natural y él cumple con creces.

"Incluso cuando el coche no es el mejor, George saca lo mejor de sí mismo y siempre supera las limitaciones del vehículo. Además, su labor fuera de la pista es sobresaliente, ya que trabaja muy bien con nuestros socios y realiza numerosas actividades que fortalecen tanto su imagen como la del equipo. No podríamos pedir un piloto número 1 mejor", comentó.

Relacionado: Ya se están burlando: El TERRIBLE pronóstico para el futuro de Lewis Hamilton

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!