Según el ex propietario de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, la probabilidad de que Bernd Mayländer logre una victoria con el safety car es mayor que la de que Lewis Hamilton consiga en el futuro su octavo título mundial.

El británico de 94 años opina que ya es hora de que Hamilton se retire, ya que en Ferrari aún no ha alcanzado el brillo que se esperaba. En declaraciones para el Daily Mail, Ecclestone reconoce el talento del siete veces campeón, pero sospecha que Hamilton se encuentra en declive: "Lewis es sumamente talentoso, lo fue y probablemente aún lo sea.

"Sin embargo, como suele ocurrir con muchos referentes deportivos que han alcanzado la cumbre, solo existe un camino a seguir, y no es uno positivo. La tendencia es puramente descendente. Puede que no lo perciba ahora, pero se acostumbrará rápidamente a disfrutar de otras experiencias fuera de las pistas, en su jubilación.

"Pienso que ya era momento de que lo hiciera. No se trata de un tramposo, pero continuar en esta senda solo le perjudicaría. Si dependiera de mí, negociaría de inmediato con Ferrari para decir: 'Si disponen de un sustituto adecuado para Lewis, es hora de hacer el cambio.'

Ecclestone confesó a F1-Insider que ya no tiene esperanzas de ver a Hamilton levantar otro campeonato: "La posibilidad de que el safety car se lleve una victoria es mayor que la de que Hamilton vuelva a coronarse campeón del mundo."

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

