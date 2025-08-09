George Russell sería una de las principales causas por la que Andrea Kimi Antonelli tiene en duda su futuro con Mercedes.

Jhonny Herbert, ex piloto, cree que el piloto italiano no tiene asegurada su posición y esto fue lo que dijo en declaraciones publicadas por GPBlog: "Kimi no nos está impresionando precisamente en este momento. Está pasando por un momento muy difícil. Empezó bien, pero poco a poco ha ido empeorando.

"George lo está arrasando. Está de nuevo en el podio. Ahí es donde se pone muy difícil. Kimi, vale, es joven, pero recuerda a Max cuando llegó. La juventud no es realmente el problema. La cuestión es si tienes la capacidad mental para absorber todas las presiones que hay en el coche, en el equipo, en los medios y todo lo demás.

"El año que viene será prácticamente un duelo entre George y Kimi por el único asiento si Max llega a la meta. Si Mercedes demuestra que es el equipo a batir, creo que conseguirán ese puesto y alguien se quedará sin plaza. Creo que sería Kimi.

"Cuando dices que es un novato, en realidad no lo es, porque ha recorrido mucho y se ha preparado mucho para este año, y no le está yendo bien. Entonces surge una terrible interrogante: ¿dónde está el desempeño que mucha gente, especialmente Toto, esperaba? Porque simplemente no está sucediendo", comentó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

