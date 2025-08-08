Ferrari RESPONDE a las DURAS quejas de su máxima estrella

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, ha señalado que Lewis Hamilton, siete veces campeón de F1 y naturalmente exigente, se castiga demasiado a sí mismo.

Vasseur, que recientemente recibió una extensión de contrato, afirma que las dificultades de Hamilton no se deben a la falta de motivación. Según él, el piloto posee la determinación necesaria para recobrar la forma que lo convirtió en el más exitoso de la historia de la F1.

"Honestamente, no necesito motivarlo. Está frustrado, pero no desmotivado; es otra historia. Comprendo perfectamente la situación, y aunque a veces se hacen comentarios basados en lo que el piloto le dice al coche, si pusieras el micrófono a cualquier deportista, la reacción no sería muy distinta.

"En ocasiones, incluso al salir del coche se lanzan críticas. Entiendo la frustración, pero todos la sentimos. Hay momentos en que, si me lo preguntas, no puedo decir: 'Iré a ver a los comisarios'.

"Sí, es exigente, y esa misma exigencia es probablemente la razón por la que es siete veces campeón del mundo. No solo exige mucho al equipo, al coche, a los ingenieros y a los mecánicos, sino, ante todo, es muy duro consigo mismo", declaró.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

