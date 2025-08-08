Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este jueves 7 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez ha hecho enfurecer a muchos de sus aficionados después de hacer un anuncio ilusionante sobre su futuro. ::: LEER MÁS
Antonio Pérez, padre de Checo, ha revelado el gran sacrificio que han realizado tanto su hijo como su familia para seguir en constante camino de Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Yuki Tsunoda recibió una terrible calificación de su trabajo como reemplazo de Sergio Pérez en Red Bull. ::: LEER MÁS
El Director de Cadillac F1, Graeme Lowdon, ha revelado el motivo por el que los recién llegados de 2026 se toman su tiempo para anunciar la alineación de pilotos. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- Hoy 02:00
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- Hoy 01:00
BREAKING: Sentenciado el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine
- Ayer 20:00
F1 Colapinto Hoy: Peligra su equipo; Confirman su futuro
- Hoy 00:00
Albon señala la CLAVE que debe seguir con Sainz para triunfar en Williams
- Ayer 22:00
F1 Hoy: Alonso tiene su retiro acordado; Atacan a Checo
- Ayer 21:00
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
- 26 julio
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
Cadillac recurre a Ferrari para CONVENCER a Checo Pérez
- 22 julio
F1 Hoy: Culpan a Sainz de Ferrari; Peligra México en el calendario; Leclerc se arrepiente
- 19 julio
Atención: Estos son TODOS los asientos disponibles para Checo Pérez en 2026
- 29 julio