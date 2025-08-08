close global

Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Singapore, 2024

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Singapore, 2024

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este jueves 7 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez ha hecho enfurecer a muchos de sus aficionados después de hacer un anuncio ilusionante sobre su futuro. ::: LEER MÁS

Antonio Pérez, padre de Checo, ha revelado el gran sacrificio que han realizado tanto su hijo como su familia para seguir en constante camino de Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Yuki Tsunoda recibió una terrible calificación de su trabajo como reemplazo de Sergio Pérez en Red Bull. ::: LEER MÁS

El Director de Cadillac F1, Graeme Lowdon, ha revelado el motivo por el que los recién llegados de 2026 se toman su tiempo para anunciar la alineación de pilotos. ::: LEER MÁS

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • Hoy 01:00
Formula 1

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • Hoy 01:00
F1 Colapinto Hoy: Peligra su equipo; Confirman su futuro

  • Hoy 00:00
F1 Colapinto Hoy

F1 Colapinto Hoy: Peligra su equipo; Confirman su futuro

  • Hoy 00:00

Últimas Noticias

Formula 1

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • Hoy 02:00
Formula 1

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • Hoy 01:00
Alpine

BREAKING: Sentenciado el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine

  • Ayer 20:00
F1 Colapinto Hoy

F1 Colapinto Hoy: Peligra su equipo; Confirman su futuro

  • Hoy 00:00
Williams

Albon señala la CLAVE que debe seguir con Sainz para triunfar en Williams

  • Ayer 22:00
Formula 1

F1 Hoy: Alonso tiene su retiro acordado; Atacan a Checo

  • Ayer 21:00
Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
150.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
150.000+ views

ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez

  • 26 julio
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 Cadillac recurre a Ferrari para CONVENCER a Checo Pérez
30.000+ views

Cadillac recurre a Ferrari para CONVENCER a Checo Pérez

  • 22 julio
 F1 Hoy: Culpan a Sainz de Ferrari; Peligra México en el calendario; Leclerc se arrepiente
25.000+ views

F1 Hoy: Culpan a Sainz de Ferrari; Peligra México en el calendario; Leclerc se arrepiente

  • 19 julio
 Atención: Estos son TODOS los asientos disponibles para Checo Pérez en 2026
20.000+ views

Atención: Estos son TODOS los asientos disponibles para Checo Pérez en 2026

  • 29 julio

Artículos relacionados

