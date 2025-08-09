REVELADOS: Los RIVALES de Checo Pérez por el asiento en Cadillac

Cadillac hará su debut en la Fórmula 1 el próximo año, pero el flamante escudería aún no ha anunciado a sus pilotos. Aunque Sergio Pérez figura como una opción casi segura, se debate si el segundo asiento será ocupado por un piloto experimentado o por un joven promesa. Estas son las opciones que se barajan.

Se comenta que Cadillac sostuvo una extensa reunión justo antes del Gran Premio de Hungría. Aunque se mantuvo un silencio relativo en torno a Checo, ello podría indicar que ya se ha tomado una decisión respecto a él. El piloto mexicano parece que regresará en 2026 asegurando el primer asiento de la escudería.

Si la formación, gestionada por TWG Motorsports, opta por un joven para el segundo escaño, Felipe Drugovich es el principal candidato, según informa el medio brasileño UOL Esporte. Campeón de la Fórmula 2 en 2022, Drugovich ha trabajado durante años como piloto de pruebas y reserva en Aston Martin, esperando su oportunidad. Además, su vínculo con Cadillac se reforzó tras competir con el V-Series R-bolide en las 24 Horas de Daytona y en Le Mans.

El nombre de Jak Crawford también se empieza a mencionar con fuerza. Este joven estadounidense de 20 años, originario de Charlotte, Carolina del Norte, ocupa actualmente el segundo puesto en la clasificación de la Fórmula 2, con tres victorias en su haber. Nunca antes un piloto de Estados Unidos había conseguido un campeonato en categorías inferiores a la Fórmula 1, ya fuera en la FIA Fórmula 2, en la GP2, en la antigua Fórmula 3000 o en la Fórmula 2 clásica.

Por otro lado, Frederik Vesti tampoco se descarta, aunque sus opciones parecen disminuir. Al igual que Bottas, el danés es piloto de reserva en Mercedes y ya ha competido en IMSA conduciendo para Cadillac.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

