Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

Mercedes aceptó su parte de culpa dentro de la crisis de Andrea Kimi Antonelli en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

James Alisson, jefe técnico en el equipo, habló de los problemas del corredor italiano en declaraciones publicadas por SoyMotor: "Hemos dado los pasos equivocados con el coche, haciendo a nuestro equipo menos competitivo y está pagando el precio de ello, como George.

"Creo que está, como el resto de nosotros, muy hartos por esta racha de resultados que están bien por debajo de lo que habíamos logrado colectivamente a principios de año.

"Espero que esto lo aísle un poco por el hecho que le hemos dicho, y está demostrado. Si el coche no está donde tiene que estar, será un sufrimiento pasar las fases de clasificación en una temporada de debut en Fórmula 1.

"Está más que claro que lo que necesitamos es hacer el coche mejor y las suertes de Kimi cambiarán consigo. Esperemos que escuche nuestras palabras, porque sabemos que está poniendo mucho esfuerzo también en su lado de la balanza", reveló.

Relacionado: Mercedes busca que Kimi Antonelli cometa TRAICIÓN: "Se dará el año que viene"

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!