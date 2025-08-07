Mercedes no tiene dudas en que Andrea Kimi Antonelli tendrá que enfrentarse contra una dura traición.

En una entrevista con GazzettaDelloSport, Toto Wolff reveló qué espera de la temporada 2026 de la Fórmula 1: "La respuesta es sencilla: Ferrari. Ver a Ferrari contra Mercedes sería fantástico. Un auténtico clásico.

"Y luego Lewis y Charles contra Kimi y George: ¡qué batalla tan increíble! Un piloto italiano compitiendo contra un equipo italiano, ¿te lo imaginas? No tengo ninguna duda de que este duelo se dará el año que viene o en algún momento futuro. Lo presenciaremos y será increíble", declaró.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

