F1 Hoy: Alonso revela el factor diferencial de Aston Martin; Checo, obligado a renunciar a México

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 7 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso no se guardó nada y habló abiertamente sobre sus próximos pasos para las semanas entrantes.

Según el bicampeón mundial Fernando Alonso, hubo un importante cambio entre Hungría y todas las demás carreras de la temporada.

Antonio Pérez, padre de Checo, ha revelado el gran sacrificio que han realizado tanto su hijo como su familia para seguir en constante camino de Fórmula 1.

Justo unas horas después de que Lewis Hamilton se describiera a sí mismo como "inútil" en el Gran Premio de Hungría del pasado fin de semana, uno de los pilotos jóvenes de Ferrari ya celebraba un triunfo anticipado en el campeonato.

