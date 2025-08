La GRAN diferencia que llevó a Alonso al éxito en el GP de Hungría

Según el bicampeón mundial Fernando Alonso, hubo un importante cambio entre Hungría y todas las demás carreras de la temporada.

Fernando consiguió el quinto lugar en el Hungaroring, su mejor resultado del año con diferencia, lo cual lo puso muy contento, pero tiene claro los factores para haber logrado esto.

En palabras posteriores a la carrera, Alonso reveló las diferencias de rutina y vehículo que le dieron tan buenos resultados.

"Hoy me regalaron un buen coche, porque yo he conducido igual las catorce carreras y nunca había quedado quinto, pero me salté la FP1, me salté el long run en la FP2 para hacer pocos kilómetros, hoy yendo a la parrilla solo di una vuelta así que fue un fin de semana en modo "eco" y salió bien, así que podemos repetirlo", explicó el español.

"Cuantas más vueltas das, luego los ingenieros se lían, así que hay que dejar el coche como está", finalizó.

