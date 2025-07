Carlos Sainz explicó por qué fue de nuevo vencido por Alexander Albon en una sesión oficial de Fórmula 1.

El piloto de Williams habló con los medios tras una clasificación en la que fue eliminado en Q2, a diferencia de su compañero de equipo, quien logró llegar a la Q3. Cuestionado sobre lo sucedido, el nacido en Madrid respondió lo siguiente a DAZN: "Pues se ha sentido bien.

"La verdad que en la Q1 hemos ido rápido, como estábamos yendo en el fin de semana. Por alguna razón que no acabo de entender bien, en la Q2 no hemos llegado a mejorar el tiempo de la Q1 y eso no nos ha permitido pasar a la Q3.

"Algo que tenemos que analizar porque hemos ido rápido todo el fin de semana. Pero está claro que algo ha pasado en la Q2 que tenemos que entender de cara al futuro.

"Parece que va a llover, así que eso pondrá las cosas seguramente difíciles para todo el mundo, sobre todo en Spa. Eso igual nos permite poder remontarles, pero que sea una carrera divertida y podamos ir hacia delante", señaló.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

