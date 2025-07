Colapinto revela TERRIBLE pronóstico para el GP de Bélgica

Franco Colapinto ha reconocido que las expectativas de Alpine para el Gran Premio de Bélgica deben ser muy moderadas.

En rueda de prensa previo a las prácticas libres y a la clasificación de Sprint, el piloto argentino explicó cómo el circuito de Spa-Francorchamps no es nada amigable para su monoplaza.

"Creo que ha habido distintos circuitos en los que he tenido diferentes debilidades, pero especialmente en los stints largos he estado bastante fuerte últimamente. Aún seguimos enfocados bastante en el rendimiento con poca carga de combustible; todavía me falta un poco en las tandas con neumáticos nuevos la mayoría de las veces. Así que sí, estoy trabajando con el auto para encontrar esa confianza".

"Eso es algo que diría que me falta, especialmente en curvas de muy alta velocidad, pero en general creo que hemos ido mejorando. Empecé bastante fuerte en Silverstone, pero creo que hemos hecho buenos progresos"

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

