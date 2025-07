Pierre Gasly ha dejado una terrible noticia para Franco Colapinto y el resto de la temporada con Alpine.

El corredor francés, en declaraciones recogidas por la F1.com, reveló un obscuro panorama para la temporada del corredor argentino: "Va a ser una temporada larga. No tenemos mejoras, el coche no está en el mejor lugar, pero todos tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer e intentar hacerlo de la mejor manera que podamos.

"Es fácil hacer que suene más dramático de lo que es, creo que es un campo muy difícil. Miras un par de años atrás, estar a ocho [o] nueve centésimas del coche más rápido te pondría sexto, séptimo en la parrilla.

"Este año, ser ocho [o] nueve centas más lento que el coche más rápido te pone en la última fila. Creo que todos han hecho un muy buen trabajo, conocemos las fortalezas y debilidades de nuestro paquete. No tenemos el coche más fuerte, no tenemos el motor más fuerte, ambos combinados no nos ponen en un muy buen lugar.

"Pero veo que están sucediendo muchas cosas buenas en el equipo en términos de tratar de obtener lo máximo que podamos. Sabemos que el enfoque está en 2026 y viene con algunos compromisos en este año, que son difíciles de tomar, pero esperamos ver los dividendos el próximo año", respondió.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

