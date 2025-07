VIDEO: El TERRIBLE descuido de Colapinto, que puede costarle su futuro en F1

Franco Colapinto ha sufrido un nuevo incidente en medio de rumores sobre su futuro en la Fórmula 1.

EL corredor argentino se estrelló durante la Q1 de la clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña, provocando la salida de una bandera roja y su eliminación en la primera ronda.

Desde su regreso a la categoría, el corredor argentino ha luchado contra el hecho de no tener un auto competitivo y la presión de rendir por encima de lo que Jack Doohan mostró.

El piloto perdió la parte trasera de su auto y eso le provocó perder el control del monoplaza, derrapando sin control hasta la barrera de contención. Gracias a la grava presente, su impacto final no fue tan grave.

Puedes ver el incidete de Franco Colapinto en la Q1 de la clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña AQUÍ.

Here's the moment Colapinto went off 🎥#F1 #BritishGP pic.twitter.com/SZRKRBPhJ2