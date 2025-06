ÚLTIMA HORA: Carlos Sainz sufre incendio en el GP de Austria

Carlos Sainz tuvo la peor de las suertes su dia en el Gran Premio de Austria, ya que tuvo que ver cómo su auto se prendía en fuego y abandonar la carrera antes de iniciar.

Sainz completó su fin de semana de terror en el Gran Premio de Austria, ya que su auto se prendió en fuego durante la vuelta de formación.

Después de que tuvieron que empujar su monoplaza para poder hacerlo moverse hacia adelante y dar la vuelta de formación, todo parecía ponerse de manera normal, pero llegó el peor momento cuando menos lo esperaban el piloto de Williams.

Cuando estaba por terminar su vuelta de formación, empezó a salir fuego de la parte trasera de su auto y se dirigió hacia el pit lane, donde, a pesar de los esfuerzos de los mecánicos, el monoplaza no pudo ser salvado para correr y tuvo que abandonar la carrera antes de empezarla.

Things have gone from bad to worse for Carlos 😩



He won't start the race ❌#F1 #AustrianGP