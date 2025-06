BOMBAZO: Peligra el futuro de Kimi Antonelli en Mercedes

El futuro de Andrea Kimi Antonelli en Mercedes estaría en peligro, según han señalado de última hora.

Gunther Steiner, en el Red Flags Podcast, dijo lo siguiente sobre la continuidad del joven italiano: "El año que viene, tendrá que demostrar su valía. Entonces no habrá ninguna excusa, siempre digo que un piloto es parte de un equipo.

"Además, Mercedes no participará (en el campeonato) para capacitar a los pilotos. ¡Mercedes participa para ganar! Y para hacerlo, necesitan el mejor conductor en el mejor automóvil. Y si no es Kimi...

"Por supuesto que a Toto le encanta y es un buen chico. No lo cancelaría todavía, permítanme ser claro. Todavía puede mostrarnos cosas buenas, pero si no lo hace, creo que, al final del año, recibirá el mismo tratamiento que cualquier otra persona. Si no progresa lo suficiente, es posible que pueda buscar otro piloto", comentó el ex directivo de Haas.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Canadá?

El Gran Premio de Canadá significó una sorpresa el dominio de Mercedes en la carrera, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Ferrari.

En el circuito en Montreal no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que el diseño de la pista no permite muchos rebases claros, pero hubo pilotos que aún así fueron por todo en todo momento y lo pagaron caro, como Lando Norris, quien tuvo un durísimo accidente.

Mercedes logró mantener la consistencia, ya que Antonelli logró su primer podio como piloto de Fórmula 1 y George Russell se llevó la carrera de punta a punta. Una grata sorpresa es que Aston Martin pudo sumar de nuevo en el Mundial de Equipos gracias a Fernando Alonso.

1. McLaren 374 puntos

2. Mercedes 199 puntos

3. Ferrari 183 puntos

4. Red Bull Racing 162 puntos

5. Williams 55 puntos

6. Haas 28 puntos

7. Racing Bulls 28 puntos

8. Aston Martin 22 puntos

9. Kick Sauber 20 puntos

10. Alpine 11 puntos

