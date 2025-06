ATACAN a Mercedes por culpa de Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli ha sido el objeto de un ataque contra Mercedes por la gestión sobre el corredor italiano.

Gunther Steiner, ex jefe de equipo en F1, dijo lo siguiente sobre la joya joven en el podcast The Red Flags: "Creo que Kimi tiene mucho espacio. Toto (Wolff, n.d.) lo protege y creo que es lo correcto; sin embargo, si no logra (para cumplir con las expectativas de Mercedes, n.d.), tendrá consecuencias en algún momento.

"Entonces dirán: 'Oye, esto no es lo suficientemente bueno'. Creo que este momento se llevará a la lugar en algún momento de la segunda mitad de la temporada. Por supuesto que es un novato y, como siempre he dicho, hay que darles espacio para que cometan errores, porque de todos modos los cometerán.

"Sin embargo, si continúa de esta manera en la segunda mitad del año... El año que viene, tendrá que demostrar su valía. Entonces no habrá ninguna excusa, siempre digo que un piloto es parte de un equipo.

"Además, Mercedes no participará (en el campeonato) para capacitar a los pilotos. ¡Mercedes participa para ganar! Y para hacerlo, necesitan el mejor conductor en el mejor automóvil. Y si no es Kimi...

"Por supuesto que a Toto le encanta y es un buen chico. No lo cancelaría todavía, permítanme ser claro. Todavía puede mostrarnos cosas buenas, pero si no lo hace, creo que, al final del año, recibirá el mismo tratamiento que cualquier otra persona.

"Si no progresa lo suficiente, es posible que pueda buscar otro piloto", comentó el ex directivo de Haas.

Relacionado: Antonelli habla de lo PEOR sobre la escuela

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Canadá?

El Gran Premio de Canadá entregó una carrera donde George Russell ganó cómodamente, pero en los puestos de atrás se dieron con todo. Oscar Piastri y Lando Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el australiano como claro vencedor y más líder del campeonato que nunca.

Antonelli, el mejor novato con diferencia, logró hacer historia al lograr el primer podio de su carrera en F1. Los pilotos españoles tuvieron una tarde muy buena, ya que Alonso sumó de nuevo en la temporada, y Carlos Sainz arañó el décimo lugar.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton no hay sensaciones positivas, ya que acabó de nuevo atrás de Charles Leclerc. Vamos a revisar cómo quedaron las posiciones del Mundial tras la carrera en Montreal.

Mira toda la acción del GP de Austria en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!