Ángel Armando Castellanos

Domingo 9 Abril 2023 11:08 - Actualizada: 12:28

Sergio Checo Pérez fue señalado por negarse a tomarse una fotografía con un aficionado. Hace algunos meses él pidió respeto a su privacidad.

Los pilotos de Fórmula 1 están disfrutando de unas semanas libres luego de que hubiera un espacio en el calendario entre el Gran Premio de Australia y el de Azerbaiyán.

Él aprovecha para pasar esos días libres con su familia, tomando en cuenta que las actividades de la F1 apenas le permiten hacerlo durante la temporada.

Ahora ha sido acusado de negarle una fotografía a un niño que se la estaba pidiendo en un restaurante.

Pérez es una de las figuras públicas más conocidas para los mexicanos y por eso suele ser abordado en diversas ocasiones para solicitarle un recuerdo especial.

"Gracias a @SChecoPerez por ignorar y darle la espalda a mi hijo cuando salían del restaurante. Incrédulo, me acerqué para preguntarte si podías tomarte una foto con él y se la negaste diciendo que venías en familia. Esta vez las lagrima que provocaste no fueron de emoción", escribió el periodista de ESPN Miguel González Michel en su Twitter.

El señalamiento fue un poco más allá. González lo criticó por no haber recogido la mesa en la que él y los suyos comieron, reclamando su falta de modales.

"El niño esperó a que terminaran y salieran para no ser impertinente, qué pena que te moleste que un niño te pida una foto, aunque estás en todo tu derecho de negarla @SChecoPerez. "Por cierto la basura de la mesa se recoge. La educación también se enseña y se aprende en familia", atizó González.

Respeto

Durante el fin de semana del Gran Premio de México 2022 fue acosado por algunos fanáticos que querían un recuerdo con él a toda costa. Eso le molestó mucho y puso un límite.

"No me agrada mucho que no respeten cuando estoy pasando tiempo con mi familia o comiendo, es un tiempo muy preciado y a veces se pierde ese respeto a tu privacidad", expresó en ese momento.

Aconsejado por leyenda

Ayer se dio a conocer que Adrián Fernández, leyenda del automovilismo mexicano, aconsejó a Pérez en sus inicios (cuando era su representante) que jamás se negara a algo así.

“Tienes muy pocas posibilidades de que se te acerquen los fans. Sé amable y firma todos los autógrafos que puedas aunque hayas tenido un mal día. Eso te hará más humilde y más grande. No tienes que ser un sangrón”, le explicó, de acuerdo con el libro “Nunca te rindas”, escrito por el periodista Francisco Javier González.

Gracias a @SChecoPerez por ignorar y darle la espalda a mi hijo cuando salían del restaurante. Incrédulo, me acerqué para preguntarte si podías tomarte una foto con él y se la negaste diciendo que venías en familia.

Esta vez las lagrima que provocaste no fueron de emoción. 1/2 — Miguel González (@mg_michel) April 8, 2023