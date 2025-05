Alonso señala su PRINCIPAL AMENAZA para el GP de España

Fernando Alonso confesó quién será su principal amenaza durante el próximo Gran Premio de España de la Fórmula 1.

Tras su gran resultado en clasificación, el corredor asturiano dijo lo siguiente a los medios de comunicación sobre la carrera de este domingo: "Yo creo que será una carrera difícil en cuanto a gestión de los neumáticos, tenemos coches rápidos también por detrás.

"Albon, sobre todo en P11, con más juegos de neumáticos que no han llegado a la Q3, así que no espero una carrera fácil, pero vamos a darlo todo, la afición nos ha dado un empujón hasta ahora en todas las sesiones y porque no va a ser lo mismo mañana.

"He dado el máximo en todas las sesiones y ahora en la corona también y han salido buenas vueltas, hemos sido quizás un poco conservadores en Q1 y en Q2 porque hemos utilizado dos juegos de neumáticos cuando parecía que no hacía falta porque la primera vuelta ya era suficiente y eso nos ha penalizado un poco en la Q3, que solo teníamos un intento.

"Pero aparte de eso, aunque tuviésemos solo un intento, salió bien la vuelta, no tuve tráfico, no perdí en casi ninguna curva y este es el potencial del coche", reveló el bicampeón.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

