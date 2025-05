Colapinto destapa TERRIBLE INJUSTICIA de Alpine para ayudar a Gasly

Franco Colapinto ha destapado una terrible injusticia por parte de Alpine durante el viernes de entrenamientos en España.

El corredor argentino habló con la prensa tras su terrible rendimiento en la FP1 y FP2; sin embargo, confirmó lo que se rumoreaba en la prensa: "Sí, Gasly tiene un fondo nuevo, hay un par de cosas diferentes, pero nada que marque tanta diferencia.

"Así que nada, hay que intentar ver la data, entender un poco mejor y traer ideas y soluciones para mañana. Un día medio complicado, lejos. No me sentí muy cómodo y no me es muy fácil de explicar algunas de las pérdidas.Complicado, no encontré el ritmo, el auto está muy desconectado, de adelante a atrás, con la goma dura.

"Es bastante peor, pero nada, un día duro, tratando de entender un poco la data y dónde pierdo, pero físicamente hay lugares que no puedo recuperarte un tiempo. Así que nada, intentando entender un poco todo e intentar volver más fuerte", comentó

Relacionado: OFICIAL: Franco Colapinto recibirá CASTIGO en la F1

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción del GP de España en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!