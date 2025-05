Hamilton destapa ALARMANTE secreto sobre su pasado

Lewis Hamilton ha abierto su corazón para hablar sobre sus dificultades en la escuela, tras publicarse los datos del último estudio de Mission 44.

La fundación benéfica llevó a cabo un estudio a nivel nacional sobre educación e inclusión en el Reino Unido, subrayando la necesidad de reformas profundas en el sistema educativo.

Mission 44 difundió el informe a través de las redes sociales y destacó datos inquietantes: "La alarmante información revela hasta qué punto los estudiantes, especialmente los más vulnerables, tienen problemas para sentirse parte de la comunidad y recibir el apoyo necesario en las escuelas británicas."

Hamilton, fundador de Mission 44 y siete veces campeón de Fórmula 1, recordó sus propias experiencias y se identificó con los hallazgos reflejados en el estudio: "Recuerdo los desafíos que enfrenté en la escuela. Sentía que mi voz no se escuchaba y que nadie se interesaba en comprender las razones de mis dificultades.

"Si me hubieran apoyado, mi experiencia escolar podría haber sido muy distinta. En cambio, me hicieron sentir que no encajaba y que no importaba. Hoy, muchos jóvenes, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, expresan lo mismo y reclaman un cambio. Es fundamental escuchar y actuar para que sus vivencias se traduzcan en un verdadero sentimiento de inclusión", comentó Lewis.

Relacionado: ¡Cambio HISTÓRICO en la carrera de Lewis Hamilton!

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción del GP de España en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!