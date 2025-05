Verstappen propone regla de Mario Kart para ARREGLAR Mónaco

Max Verstappen propuso una nueva regla tras el fracaso del Gran Premio de Mónaco al estilo de Mario Kart.

El campeón de la F1 aprovechó la ocasión para proponer, de forma algo pícaramente irónica, unas ideas que, según él, animarían la carrera.

La introducción de las dos paradas obligatorias no aportó el espectáculo esperado en Mónaco. Tanto pilotos como equipos criticaron duramente la medida, que, en lugar de dinamizar la competición, complicó las estrategias y ensombreció el desarrollo del evento.

En la última vuelta, Norris consiguió la victoria en medio de un caos total en el Gran Premio de Mónaco. Norris se lleva la victoria en la última vuelta tras el caos en el Gran Premio de Mónaco

Verstappen no se mostró contento con la estrategia impuesta. En palabras al aire tras la carrera para Sky Sports F1, explicó: "Aquí uno no puede competir. No importa si haces una parada o diez". Añadió que, aun liderando la carrera, sus neumáticos estaban completamente desgastados y era imposible adelantar.

El piloto continuó criticando la situación: "Hoy en día, con un coche de F1, podrías incluso adelantar a un de F2. Entiendo la intención, pero no ha funcionado. Casi parecía que estábamos jugando a Mario Kart. ¡Imagínate modificar el auto para lanzar plátanos y volver la pista resbaladiza!"

Estrellas de la F1 critican el Gran Premio de Mónaco

Verstappen no fue el único en expresar su descontento. El británico Russell, en una entrevista posterior a la carrera, mostró un tono sarcástico y una clara incredulidad ante lo sucedido.

Bromeó sugiriendo que, quizá, se permitiera a los pilotos usar "aspersores" durante la competición para animarla un poco más.

Por su parte, los pilotos de Williams, Carlos Sainz y Alex Albon, también alzaron la voz contra lo ocurrido. El español manifestó su decepción por el desarrollo de la carrera y acusó a una supuesta "manipulación" del evento.

Mientras tanto, Albon se disculpó con los aficionados por el espectáculo vivido en sus pantallas, dejando claro que ninguno de los dos quería ver la carrera terminar de esa forma.

