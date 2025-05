Esto confirma a Alonso como el piloto con PEOR SUERTE de la F1

El Gran Premio de Emilia-Romagna representó la mejor carrera en cuanto a rendimiento para Aston Martin, pero tuvieron la peor suerte posible en el resultado final.

Fernando Alonso y Lance Stroll tuvieron la gran oportunidad de salir desde la parte de adelante de la parrilla, por lo que se esperaba que pudieran capitalizarlo los puntos, especialmente el español, que no ha logrado ninguno en la temporada.

Sin embargo, esto no fue así y ambos pilotos de Aston Martin terminaron fuera de los puntos, acabando en los lugares 11 y 15 de la carrera.

"Es una pena, pero bueno, como digo, no hemos quedado P11 o P15 porque no hemos tenido el ritmo, ha sido por grandísima mala suerte, así que pues nos tocaba quedar P6 y P7, pero de 100 escenarios que tenga la carrera en 99 creo que hubiéramos quedado en esos lugares y hoy se dio ese un escenario en el que no", dejó claro Alonso.

Relacionado: ¡La FIA demuestra PREFERENCIA hacia Colapinto sobre Alonso!

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción del GP de Emilia-Romagna en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!