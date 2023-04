Ángel Armando Castellanos

Miércoles 5 Abril 2023 07:46

Lando Norris, sin darse cuenta, se ha puesto a sí mismo en el centro de atención a través de una transmisión de fin de semana posterior a la carrera en Australia.

El propio británico ha tenido una temporada difícil, pero está orgulloso de los cascos que ha coleccionado hasta ahora en su carrera.

Norris ha sido el primer piloto de McLaren durante años , pero en 2023 las cosas son todo menos fáciles para el británico. A pesar de que sumó sus primeros puntos en Australia, el auto de McLaren actualmente no el mejor.

Además de ser buen amigo de Max Verstappen, el británico también es cercano a Lewis Hamilton , su compatriota. El siete veces campeón mundial se perdió su octavo título mundial en 2021 durante un extraño Gran Premio de Abu Dhabi , dejando a Verstappen con el título.

El propio Hamilton se ve a sí mismo como ocho veces campeón del mundo y Petronas también dejó en claro a principios de este año durante un evento que simplemente le da el título a Lewis en 2021 y no reconoce el de Verstappen.

Lando ahora, inconscientemente o no, ha agregado combustible al fuego. Para gran hilaridad de sí mismo y de internet.

"Su octavo título"

En su canal de Twitch recordó la competencia en Melbourne. Esto es algo que suele hacer con mucha frecuencia cada vez que disputa una carrera.

En esta transmisión, Norris recibe una pregunta de un fan sobre los cascos que tiene en su habitación, cascos que son claramente visibles durante la transmisión. Señaló uno de Lewis Hamilton.

"Este casco aquí es de cuando Lewis ganó su octavo Campeonato mundial", expresó.

Acto seguido ya entendió lo que había dicho (el británico probablemente significó el séptimo título de Hamilton en Turquía a finales de 2020), tras lo cual desapareció de la vista durante unos segundos.

No pudo contener la risa y luego decidió volver a la imagen y continuar su transmisión. Por supuesto, no está claro si fue intencional o no,

Hamilton

Es un hecho que Hamilton busca su octavo título desde finales de 2021, lo que lo pondría como el más ganador en la historia de la Fórmula 1.

Sin embargo, el británico no estuvo cerca en 2022 gracias a la marsopa y las nuevas regulaciones de los autos.

En 2023, la posibilidad también parece bastante pequeña de que el británico, que ya está a más de 30 puntos de Verstappen.

El contrato de Hamilton con Mercedes expira a fines de 2023 y, por ahora, aún no se sabe si seguirá compitiendo en 2024 y si será con Mercedes o con otro equipo.