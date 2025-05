Un aspirante a Cadillac F1 volcó su coche en un accidente aterrador

El joven piloto de Fórmula 1, Colton Herta, sufrió un grave accidente durante la sesión de clasificación para la emblemática Indy 500. Por suerte, el estadounidense quedó ileso tras pasar las revisiones médicas, a pesar de que su monoplaza de Andretti Global se volcó luego de despegar en un choque a gran velocidad.

Herta podría tener un futuro en la Fórmula 1 si sigue demostrando su valía en IndyCar y consigue la súper licencia. Se le vincula con el nuevo equipo de Cadillac, que se unirá a la parrilla en 2026, siempre que su rendimiento esté a la altura.

El director del nuevo proyecto Cadillac, Graeme Lowdon, afirmó recientemente que contar con un piloto estadounidense es prioritario para el undécimo escudería que se incorporará, mientras que el asesor Mario Andretti señaló que buscan un talento joven para complementar a un experimentado corredor de F1.

Esto posiciona a Herta, junto a nombres como Sergio Pérez, Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas, como uno de los potenciales candidatos, aunque el piloto de 25 años acaba de sufrir un revés.

La clasificación para la 109.ª Indy 500 se desarrolla a lo largo de dos días, lo que significa que aún queda oportunidad de que el piloto asegure una buena posición de salida para la carrera del próximo domingo.

En el momento del accidente, Herta alcanzaba velocidades cercanas a los 235 mph cuando perdió el control de su vehículo. Un inquietante video a bordo muestra lo afortunado que fue al salir ileso.

El choque protagonizado por Herta provocó un retraso de 18 minutos en la sesión del sábado, aunque no fue el único percance aéreo del fin de semana. Durante el "Fast Friday", el coche de Kyffin Simpson también salió del suelo, pero, a diferencia del accidente de Herta, logró regresar a la pista sobre sus ruedas.

Tras el accidente, Herta comentó a FOX Sports: "Sí, estoy bien. Por suerte, hoy en día estos choques parecen mucho más espectaculares de lo que se sienten, aunque no voy a decir que fue agradable. Creo que el equipo estará a tope trabajando para preparar el coche de repuesto y es probable que hoy no se pueda salir a pista".

"Solo esperamos poder arreglarlo, ya que ha sido un día muy complicado para que esto suceda. Además, no vimos ningún indicio de que algo anduviera mal; esta mañana estábamos muy contentos con el coche y, de repente, se volvió muy inestable. Ni siquiera logré completar la primera vuelta. En fin, es una pena, pero estoy bien y seguiremos adelante."

Scary moment here with Colton Herta. He would get of the car and walk away on his own 🙏 pic.twitter.com/mAVjTPZQWy