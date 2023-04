Aloisio Hernández

Martes 4 Abril 2023 13:55

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, titular de los derechos comerciales de MotoGP, y Stefano Domenicali, CEO de Fórmula 1, han iniciado conversaciones sobre la posibilidad de compartir un fin de semana de carreras en el futuro.

Esto lo confirmó Ezpeleta a SoyMotor. Se dice que la conversación tuvo lugar en Portugal hace una semana y media.

Relacionado: VIDEO: Marc Márquez sufre accidente en el primer Gran Premio de MotoGP del 2023

"Es algo que Stefano y yo hemos pensado, aunque de momento no es posible. Vamos a investigarlo, porque no es algo fácil. Hay problemas con la seguridad [de los circuitos], porque en algunos casos nuestras medidas no coinciden con las de [Fórmula 1]", dijo Ezpeleta.

"También hay problemas con los patrocinadores, pero seguimos pensando". No funcionará para 2027 de todos modos, "porque tenemos contratos firmados con los circuitos hasta 2027".

Si es posible en un circuito urbano de Madrid, que podría convertirse en el nuevo destino del Gran Premio de España de F1, respondió: "Necesitamos desempates muy grandes y eso no es fácil en un circuito no permanente".

Más problemas

Además de las situaciones con los patrocinadores y la seguridad, habrá más obstáculos: desde las instalaciones en el pit lane para ambos campeonatos del mundo, hasta la capacidad en el paddock para hostelería, entre otros.

La Fórmula 1 y MotoGP también usan neumáticos completamente diferentes y la goma que termina en la pista también podría causar problemas. Además, la F1 y MotoGP tienen dos bases de fans completamente diferentes y la pregunta es si hay suficiente espacio para todos los espectadores.