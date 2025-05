Padre de Colapinto confiesa historia QUE TE HARÁ LLORAR

El padre de Franco Colapinto ha sacado a la luz una historia que hará llorar a más de uno.

Anibal, su papá, habló en una charla con Campeones.net sobre los sacrificios que hicieron en la familia para lograr el sueño del corredor argentino: "Hasta yo me llegué a cuestionar si estaba bien lo que hacía. Mirá, para todo el mundo era un loco yo que cómo iba a hacer eso, dejar a una criatura de 14 años viviendo arriba de una fábrica.

"Hay que decir las cosas como son, ¿no? Pero bueno, lo hablé bien con él el día que yo me tenía que volver y le dije, mirá Franco, si querés regresamos a Argentina, dentro de dos años vas a tener 16, cuando seas más grande yo te juro que te vuelvo a traer.

"Y me dijo: 'no, no, papá, yo sé que la voy a pasar mal al inicio, vamos a estar lejos, vamos a sufrir, todo, de él, la familia, todo, pero si en algún momento tenés una posibilidad que es muy remota de llegar a la Fórmula 1 es viviendo acá en Europa. Así que si me bancás en esta yo me quedo'.

"Y le digo, mirá, te banco con mi vida. Y bueno, y se quedó y después todo mérito de él lo que está logrando", relató.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

