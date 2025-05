Schumacher y Ferrari reciben un DESAIRE de la F1 en sus 75 años

As Formula 1 cumple oficialmente 75 años, es momento de celebrar un deporte que se ha transformado como pocos en este tiempo.

Si pudiéramos retroceder al primer Gran Premio de campeonato en Silverstone en 1950, veríamos que prácticamente todo ha cambiado, incluida, por ejemplo, la relevancia de este legendario circuito.

En aquella ocasión, los icónicos coches rojos italianos no pertenecían a Ferrari –quien ni siquiera participó en esa carrera–, ya que Alfa Romeo se impuso con una barrida de primer, segundo y tercer puesto en una temporada dominante.

Desde entonces han surgido y desaparecido leyendas, desde Juan Manuel Fangio y Jim Clark hasta estrellas contemporáneas como Lewis Hamilton y Max Verstappen. Hay mucho por recordar y celebrar en este extenso recorrido.

Por ello, el increíble gesto de la F1 al retransmitir en directo siete carreras durante 24 horas en conmemoración del 75º aniversario merece aplausos.

Sin embargo, existe una dificultad: la retrospectiva abarca únicamente diecisiete temporadas. Se inicia, de manera algo desordenada, en el Gran Premio de Brasil de 2008 –donde Hamilton conquistó su primer título mundial en un final inolvidable– y concluye con el Gran Premio de Las Vegas del año pasado.

Esto significa que faltan grandes nombres como Alain Prost, Ayrton Senna y, sorprendentemente, ni una sola carrera muestra la etapa de Michael Schumacher en Ferrari. Es como celebrar la historia de la Premier League sin mostrar a la máxima leyenda y máximo goleador, Alan Shearer.

Es comprensible que recortar 75 años de acción a un espacio tan reducido represente un reto. Las imágenes de épocas anteriores a los años ochenta son difíciles de conseguir –por no mencionar carreras completas–, y no fue sino hasta mediados de los noventa cuando Formula One Management consolidó los derechos de transmisión.

Aunque se podría haber argumentado que saturar el contenido con carreras de publicidad tabaquera era una solución fácil, el abundante material de los noventa y 2000, en el que las carreras en ocasiones parecían escaparates de anuncios, ya está disponible en su canal de YouTube.

Carreras épicas de Ferrari con Michael Schumacher

El dominio de Ferrari durante la era de Michael Schumacher no puede pasarse por alto en una retrospectiva de la historia de la F1.

Nos vienen a la mente sus memorables batallas con Mika Häkkinen –¿quién olvida Spa 2000?– o la famosa estrategia de cuatro paradas, ideada por Ross Brawn, que le permitió ganar el Gran Premio de Francia en 2004.

Además, habría sido una oportunidad única para revivir el total dominio en condiciones de lluvia mostrado durante el Gran Premio de España de 1996 o para destacar su discreta victoria inaugural con Ferrari en Monza ese mismo año.

Mostrar carreras completas o resúmenes extendidos habría sido ideal para que los nuevos aficionados descubrieran algunas de las joyas del pasado de este apasionante deporte, algo que, lamentablemente, se ha dejado de lado.

