Carlos Sainz, FRUSTRADO por culpa de Williams

Carlos Sainz confirmó que se siente frustrado por una decisión de Williams tras la clasificación del Gran Premio de Miami.

El corredor español habló con DAZN tras conseguir un gran resultado en la qualy; sin embargo, reveló un aspecto que no lo tiene contento: "Creo que este coche tiene muchísimo potencial. Si realmente lo pudiésemos evolucionar y pudiésemos meter en el túnel de viento las mejoras que le puedo pedir al equipo para mejorar dos o tres cosas del coche que ahora mismo fallan, estoy convencido que este equipo podría hacer grandes pasos adelante.

"Nuestra decisión es no invertir en este coche de este año y poner todas las horas de túnel de viento y todo el budget cap en el año que viene y apostar por el año que viene. Me da rabia porque cuando ves que estamos a tres décimas y el gran potencial que tenemos todavía por delante, solo mi sexta carrera y el coche todavía tiene varios puntos que no me gustan.

"Pues me gustaría ver qué seríamos capaces de hacer, pero para este año yo creo que esto es lo máximo a lo que podemos aspirar y circuito a circuito iremos un poquito mejor, un poquito peor, como estáis viendo, pero esto es lo que hay", señaló.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

