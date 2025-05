Lewis Hamilton toma nuevos COLORES para el GP de Miami

Ferrari ha presentado un cambio sorprendente para Lewis Hamilton y Charles Leclerc en el Gran Premio de Miami de este fin de semana, apostando por romper con la imagen tradicional del equipo.

Cientos se agolparon en Maranello para ver a Hamilton lucir de rojo por primera vez, pero tras cinco carreras el campeón dejará a un lado el emblemático escarlata para estrenar un nuevo estilo en Miami.

Antes de la carrera del domingo, pic.twitter.com/0lnkTIB3Pa" target="_blank">Ferrari dio a conocer sus nuevos trajes de competición para el GP de Miami, que Hamilton y Leclerc lucieron en una publicación en redes sociales.

En esta ocasión, ni una pizca de rojo se vislumbraba en ellos, ya que el equipo optó por un diseño en azul y blanco que armoniza perfectamente con el logotipo de su patrocinador HP.

Get a better look at the blue vibe⚪🔵 pic.twitter.com/0lnkTIB3Pa