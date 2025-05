El FUERTE mensaje de Russell a Lewis Hamilton

George Russell ha puesto en entredicho la legitimidad de los títulos mundiales de Lewis Hamilton durante su etapa en Mercedes. Según Russell, el legendario piloto británico ya habría sido campeón del mundo si hubiera competido a su lado en la era híbrida.

“Estar a la sombra de Lewis no es tarea fácil. Ser compañero de un siete veces campeón durante tres años supone un verdadero reto”, comentó el piloto de Mercedes a The Athletic.

“Hubo un tiempo en el que terminar por delante de Lewis en una carrera o incluso en el campeonato garantizaba la victoria. Si hubiese competido cinco años antes, se podría decir que contaría con dos campeonatos a mi nombre.”

La pasada temporada, Russell venció de forma contundente a Hamilton y se mostró especialmente fuerte en la clasificación, superando al campeón en 19 ocasiones: “Sigo haciendo lo que soy capaz de hacer, tal como lo he venido haciendo estos últimos años”, afirmó.

“Trabajo con el mismo grupo de ingenieros y mecánicos. Aunque la ausencia de Lewis se hace sentir, mi rutina diaria sigue siendo la misma: me preparo, me subo al coche y me pongo el casco. Ante todo, quiero tomar el control de mi propio destino.”

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

