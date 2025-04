Williams destapa IMÁGENES nunca antes vistas de Carlos Sainz

Williams sacó a la luz una serie de imágenes nunca antes vistas de Carlos Sainz en su paso por el equipo británico.

El corredor nacido en Madrid aparece en un video publicado en las redes sociales de la legendaria escudería. Ahí pudimos ver un poco del detrás de cámaras de cómo son las juntas de rendimiento en Williams.

En el clip aparecen Sainz y Alexander Albon hablando tras una sesión durante el fin de semana del Gran Premio de Japón. Los fans han agradecido poder conocer un poco de las conversaciones entre los corredores.

getting an insight into an engineering debrief and the conversations between alex and carlos was amazing. no one is doing it like williams. pic.twitter.com/r6BvDtJwFM