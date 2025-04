URGENTE: Alonso confirma que el RETIRO está cerca

Fernando Alonso ha confirmado que su retiro de la Fórmula 1 podría estar más cerca de lo que se piensa.

El bicampeón del mundo, en palabras publicadas por RacingNews365, habló sobre su futuro en la máxima categoría: "No a los 50, pero no lo sé. Por eso también mantuvimos abierta la posibilidad. Quería correr este año sin duda y el que viene también por el cambio de reglamento, y quería experimentar el reglamento de 2026 y la llegada de Honda al equipo.

"Luego, la sorpresa de que Adrian se uniera al equipo unos meses después. Hubo cosas que me atrajeron el año pasado cuando nos sentamos a negociar el contrato. Pero después de 2026, no lo sé. Iré temporada a temporada. Veré cómo me siento, qué tan motivado estoy.

"Ahora estoy muy motivado, pero no puedo garantizarlo durante tres o cuatro años y comprometer al equipo. Así que dijimos: "Hagámoslo hasta finales de 2026", y a partir de entonces, creo que tengo una relación increíble con Lawrence y con Lance. Podemos sentarnos y hablar honestamente entre todos y ver qué es lo mejor para el equipo.

"Siempre podré ayudar al equipo en lo que necesite. Si es al volante, extenderé el contrato si así lo creen y me siento motivado. Si es en otra posición, o si no me siento lo suficientemente rápido, seré el primero en levantar la mano", señaló.

Relacionado: NUEVO histórico fracaso de Aston Martin

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción del GP de Miami en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!