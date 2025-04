Alonso, ENÉRGICO tras el incidente con Bortoleto

Fernando Alonso terminó en la posición número 11 en el Gran Premio de Arabia Saudita en Jedda, y habló sobre la situación donde se vio involucrado con Gabriel Bortoleto, su representado.

La nueva realidad de Fernando Alonso y de Aston Martin ha calado mucho en las aspiraciones del español y se vio enfrentado en pista con uno de sus protegidos.

"Bueno ahí casi nos chocamos con Bortoleto, escogí por fuera que era arriesgado y el no me vio logicamente, afortunadamente logramos pasar los dos por el muro", señaló sobre el incidente.

"Luego tuve que atajar por la primera curva y le devolví rápidamente la posición para que no hubiera ningún tipo de penalización, pero sí que estuvimos ahí cerca, afortunadamente nada para ninguno", agregó.

"Bortoleto no me vio ahí, no pasa absolutamente nada, son cosas que pasan, culpa nuestra de tener que estar peleando con los Sauber", finalizó.

Relacionado: Fernando Alonso SALVA del ridículo a Aston Martin en Arabia Saudita

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin ha anunciado oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir del año 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

Mira toda la acción del GP de Arabia Saudita en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!