VIDEO: TERRIBLE error de Lando Norris y se estrella en el muro

Lando Norris estrelló su McLaren durante la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita.

El piloto británico estrelló su MCL39 en los muros de Jeddah luego de un terrible error que arruinó su fin de semana. Este marca un nuevo error de Norris en un auto con el que debería estar para ganar el campeonato.

Su choque se dio durante los primeros minutos de la Q3 de la qualy y eso provocó la salida de una bandera roja. Su incidente lo dejó relegado hasta la décima posición de la parrilla.

Full footage of Lando Norris' crash in Q3! #F1 #Formula1 #SaudiArabianGP #LandoNorris pic.twitter.com/yHVkb8dNpO

La clasificación del Gran Premio de Bahréin nos regaló varias sorpresas y algunas decepciones importantes. Oscar Piastri se llevó la pole tras marcar la mejor vuelta en la Q3 con un tiempo de 1:29.841 segundos, superando por 0.168 a George Russell de Mercedes.

Detrás llegaron Charles Leclerc y Kimi Antonelli, con Pierre Gasly en un sorprendente P5. En el resto están las decepciones, ya que Lando Norris quedó sexto, por delante de Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton y Yuki Tsunoda.

La Q2 se vio interrumpida por un grave accidente de Esteban Ocon y que provocó la salida de una bandera roja. Al final, quedaron fuera en la segunda ronda de eliminación Jack Doohan, Isack Hadjar, Fernando Alonso, Esteban Ocon y Nico Hulkenberg.

Here's the moment Ocon lost control and spun into the barriers 💥#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/gspackF0iw