Sainz CONFIRMA la noticia que toda España esperaba

Carlos Sainz confirmó la noticia que toda España y sus aficionados habían esperado por varias semanas.

El corredor de Williams dejó sus sensaciones ante los medios tras los primeros entrenamientos en Arabia Saudita y esto fue lo que dijo: "Son solo pequeños pasos para intentar adaptar mi estilo de pilotaje al coche, pequeños pasos con la puesta a punto, intentando conseguir una mejor ventana de tiempo.

"Se trata en parte de mi pilotaje y de las limitaciones que tenemos este año, y estamos intentando dar pequeños pasos. Algunas cosas parecieron funcionar, otras no. Hoy hicimos una vuelta decente con blandos que nos colocó bastante arriba en la tabla de tiempos.

"A ver si podemos mantener el ritmo mañana. Espero que sí. Estoy probando tantas cosas diferentes con mi puesta a punto y mi pilotaje que, sin duda, se ve progreso. A veces intento algo, pero retrocedo y eso me hace avanzar, porque sé en qué dirección no necesito ir.

"Lo mismo ocurre con mi pilotaje. Pruebo pequeñas cosas con mi estilo de pilotaje y los cambios del coche, y a veces retrocedo, pero a veces me ayuda a avanzar. Es un proceso de adaptación y el tiempo que me estoy dando para comprender estas cosas. Me advirtieron que iba a llevar tiempo y está llevando tiempo, pero cuando lo consiga, allí estaré”, comentó.

¿Qué pasó en la FP2 del GP de Arabia Saudita?

Yuki Tsunoda se estrelló con su Red Bull Racing en el segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Arabia Saudita. El corredor japonés se pegó contra el muro en los minutos finales de la sesión, provocando la salida de una bandera roja.

Aunque terminó en sexto lugar, es una realidad que el choque será muy costoso. Detrás del piloto asiático llegaron George Russell, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg y Alexander Albon.

Kimi Antonelli y Lewis Hamilton quedaron fuera del Top 10, pero quizá fue debido a que ya no pudieron mejorar sus tiempos por el accidente del Red Bull. Por otro lado, Carlos Sainz obtuvo un gran resultado al quedar en quinto lugar, por detrás de Lando Norris, Oscar Piastri y Charles Leclerc.

Un resultado que muchos consideraron un milagro debido a sus registros más recientes y los problemas que ha tenido desde que llegó a Williams.

Vamos a revisar cuáles fueron los resultados del segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Arabia Saudita del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

FP2 GP de Arabia Saudita 2025

