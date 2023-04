Sergio Checo Pérez quedó fuera en la primera sesión de clasificación del Gran Premio de Australia.

El mexicano decepcionó y al mismo tiempo confirmó sus problemas en la tercera sesión de entrenamientos libres.

Apenas había salido a la pista para correr y la Curva 3 una de sus llantas se bloqueó. Reportó que los inconvenientes en su coche no habían sido resueltos.

Cayó en la leica y el RB19 fue sacado con una grúa, quedando fuera de esta competencia. Esto provocó la salida de la bandera roja.

"Hay que arreglar esto", reclamó en la radio, mientras se confirmaba que arrancará el Gran Premio desde la parte de atrás de la parrilla.

La última vez que fue eliminado en esta etapa fue el 12 de diciembre de 2020 en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Junto a él quedaron fuera, Oscar Piastri, Guanyu Zhou, Logan Sargeant y Valtteri Bottas.

Clasificó a la Q2 como séptimo, a 544 milésimas de Max Verstappen.

Arrancó muy mal y tras su primera vuelta estaba decimooctavo, a más de siete segundos de la Q2.

Mejoró en la segunda y se puso tercero, a 284 milésimas de Max Verstappen, ya sin nada que temer.

Luego cayó al cuarto sitio, rebasado sorprendentemente por Alex Albon.

Avanzó a la Q2 como cuarto, a 448 milésimas de Max Verstappen.

En su primera vuelta se puso cuarto, a 1.014 segundos de Max Verstappen, el más rápido.

En el último parcial le bajó una décima a Verstappen y se puso primero, sólo para que el neerlandés lo mandara al segundo sitio, sacándole 363 milésimas.

