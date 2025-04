Sainz señala al CULPABLE de sacarlo del GP de Bahrein

Carlos Sainz tuvo que abandonar el Gran Premio de Bahrein cuando por fin estaba dando su mejor carrera con Williams.

Desafortunadamente para la mala suerte del español, una situación con Yuki Tsunoda le terminó arruinando sus aspiraciones de puntos en la carrera en el circuito de Sakhir.

"Claramente se ve que pierde un poco el coche saliendo de la curva y Tsunoda me toca, pues también verse como me voy a poner aquí a criticar", declaró.

"Luego lo de Antonelli, yo ya iba un poco desbocado sin ningún tipo de probabilidad de puntuar y el coche no paraba porque no podía frenar", agregó.

"Me pasaba frenar un poco con descontrol porque no tenía ya carga aerodinámica y bueno, hemos pagado la penalización, pero sabía de todos modos que no iba a puntuar", finalizó el español.

Relacionado: OFICIAL: La FIA toma decisión con incidente entre Sainz y Hamilton

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

¡Mira toda la acción del GP de Japón en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!