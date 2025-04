Colapinto revela detalles SECRETOS de su tiempo en Alpine

Franco Colapinto ha aprovechado su tiempo libre y la nueva plataforma que lanzó para tener mayor cercanía con sus fans y habló cómo pasa su tiempo libre y lo que buscaría dejar como legado a los argentinos.

En su charla con los fanáticos, el expiloto de Williams, que sumó cuatro puntos en sus primeras nueve carreras de F1 en 2024, reveló también detalles de su vida cotidiana.

Por ejemplo, contó que toma mate sin azúcar, lo disfruta en sus tiempos de descanso y que su francés aún necesita mejorar. “No es perfecto. Me encantaría aprender, pero en este momento mi prioridad es mantenerme en la mejor forma para volver a subirme a un asiento”, indicó.

Al ser consultado sobre si tiene algún tatuaje, Colapinto reveló: “Actualmente no tengo ningún tatuaje, pero si me hiciera uno, me tatuaría el número 43 en el brazo”.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

